Sulle tracce di Monet a Bordighera: passeggiate e scoperte tra arte e paesaggio

Sulla scia dell' importante ed indimenticabile mostra tenutasi lo scorso anno al Grimaldi Forum di Montecarlo "Monet en Plein Lumière" dove erano presenti ben 10 opere eseguite a Bordighera e 2 a Dolceacqua, nei due incontri programmati per venerdì 1 e sabato 2 novembre alle ore 10.30 con partenza da Villa Pompeo Mariani a Bordighera, cercheremo di illustrare e fare comprendere alle persone presenti quanto importante e determinante sia stata Bordighera per Claude Monet. A Bordighera scoprirà quella luce che tanto aveva cercato. A Bordighera scoprirà il Giardino Moreno e ne trarrà ispirazione per creare la " Sua Giverny". Si potranno vedere e toccare con mano i " Due Ulivi" da lui dipinti in quel lontano 1884 e durante la passeggiata scoprire i punti di vista da lui prescelti: per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 2364922.