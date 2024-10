A Sanremo la conferenza finale del progetto “Litigare a Scuola” per promuovere l'educazione alla pace

Venerdì 25 Ottobre, presso l'Istituto di Diritto Umanitario di Sanremo, si è svolta la Conferenza finale del progetto dell'EIP Lab "Litigare a Scuola" o "Learning the value of conflicts at school", proposto dall'Istituto di Diritto Umanitario, sotto la direzione del Dott. Claudio Dondi. Molteplici le personalità che hanno voluto dare la propria testimonianza e il loro appoggio a ciò, che in tempi come questi, sembra essere più che mai prioritario ovvero l'educazione alla Pace: "si auspica che il dialogo di pace a scuola possa essere un vero preludio per una vera pace nel mondo ed è per questo che abbiamo bisogno di incontri e scontri costruttivi" afferma la Dirigente Scolastica del Liceo G.D. Cassini di Sanremo, la dottoressa Mara Ferrero, esortando i propri colleghi "a trovare la mediazione tra normativa, contratti, leggi e il grande capitale umano che abbiamo nelle aule scolastiche!".

Parole condivise e supportate da tutti coloro che hanno avuto modo di intervenire: Elena Passerini (CPP), Barbara Petracchi (Manifesto for Arguing AT school), Maria Teresa Vacatello ( DS dell'Istituto Comprensivo Molassana e Prato), Catalina Tecuceanu (docente Colegiul National Sfantul Sava) e il Consigliere comunale Vittorio Toesca. Ma i veri protagonisti sono stati gli alunni della classe 3S linguistico del Liceo Cassini di Sanremo, che, accompagnati dalle docenti Sara Di Vittori, Melita Siri e Marianela Gonzalez, si sono cimentati, insieme con i compagni del Liceo Amoretti, in discussioni e riflessioni sui metodi e gli strumenti educativi volti a trasformare i conflitti in occasioni di incontro, attraverso una presa di consapevolezza nuova sulle relazioni e la gestione delle emozioni.

Grande entusiasmo ed interesse da parte dei ragazzi e grande soddisfazione dimostrata dallo stesso Istituto di Diritto Umanitario nella figura del Dott. Dondi che crede fortemente in questo tipo di progetti e spera che possa essere l'inizio di un'importante collaborazione che veda sempre più partecipe la scuola in quanto pilastro fondamentale per una società di pace.