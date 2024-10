Sanremo: scooter investe una donna alla fermata del bus, entrambi trasportati in ospedale

Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 9.30 in via Galilei, a pochi metri dall’incrocio con via Martiri. Secondo una prima ricostruzione, un uomo a bordo di uno scooter ne ha perso il controllo finendo contro una donna che stava attendendo il bus alla fermata.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze, che hanno portato la donna e il centauro in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno chiuso per alcuni minuti la strada, consentendo i soccorsi.