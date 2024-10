Alessandro Piana: "Mesi intensi, che ho vissuto a servizio dei cittadini. Grazie per il vostro supporto"

“Sono stati mesi intensi, in cui mi sono messo a totale disposizione dei cittadini e della Liguria. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno contattato in veste di Presidente facente funzioni della Regione Liguria, e hanno condiviso con me il loro punto di vista, facendomi comprendere ancor meglio le reali esigenze del nostro territorio". Lo ha detto Alessandro Piana.

"Ho avuto l’onere, ma soprattutto l’onore, di rappresentarvi. Un ruolo non sempre facile, che ho svolto con senso del dovere e con tanto entusiasmo, che deriva soprattutto dal supporto che mi avete dimostrato. Un ringraziamento agli uffici regionali e al mio staff, che hanno condiviso con me questo percorso, con grande impegno e professionalità. Infine, grazie a tutti per quanto mi avete trasmesso in questi mesi".