Sanremo: buca 'record' nell'asfalto di via Padre Semeria, la Municipale fa intervenire gli operai del Comune (Foto)

Le buche per strada sono presenti in tutte le città e Sanremo non fa distinzione ma, quella segnalata da un autista ad una pattuglia della Polizia Locale, ha veramente dell'incredibile.

Una superbuca in via Padre Semeria, proprio al centro della corsia che porta a Coldirodi. Valutata dalla pattuglia subito intervenuta sul posto come pericolosissima per moto ad altissimo rischio caduta e per i copertoni delle auto.

Quindi gli agenti hanno subito fatto intervenire gli operai per riempirla con asfalto a freddo ed evitare brutte conseguenze per tutti. Altre buche, fortunatamente di dimensioni più piccole, sono presenti lungo lo stesso tratto di strada in attesa che si proceda ad un rifacimento di tutto il manto stradale.