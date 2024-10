Come ridurre consumi e costi dell’energia in azienda: il 30 ottobre webinar gratuito della Camera di Commercio

Ottimizzare i consumi, ridurre i costi, implementare soluzioni sostenibili: per le imprese di qualsiasi dimensione è possibile grazie a una diagnosi energetica efficace. Per spiegare come effettuare al meglio diagnosi ed efficientamento energetico dell’attività, il sistema camerale ligure, nell’ambito del progetto Energy Efficiency 4 SMEs finanziato dal Programma LIFE+ 2021-2027, organizza il webinar “L’importanza della diagnosi energetica per le piccole e medie imprese”.

L’incontro, rivolto alle imprese di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, si svolge in modalità on-line su piattaforma Zoom, il 30 ottobre 2024, dalle ore 15 alle ore 16.15. Per iscriversi e ricevere il link per seguire l’evento, compilare il seguente form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Y09jO6mBhfdfb5TC-oM0lZ-9GUT2KmayG22J1gDEvrW9XQ/viewform



Il webinar rientra nel ciclo di iniziative - realizzate dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, attraverso la propria Azienda Speciale, affiancata dalla Camera di Commercio di Genova, attraverso la propria Azienda Speciale WTC - per accompagnare le imprese del territorio nel percorso di transizione energetica con particolare riferimento ai settori turismo, ristorazione e lavorazione dei metalli.



Il programma del webinar

Saluti istituzionali - Marco Casarino, Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria

L’importanza della diagnosi energetica per le PMI - Luigi Morgillo, EGE di S.S.E. Liguria

Norme di riferimento e struttura della diagnosi – architetto Isabella Tornai collaboratrice di S.S.E. Liguria

La diagnosi nel settore industriale: lavorazione dei metalli e produzione agroalimentare - Luigi Morgillo, EGE di S.S.E. Liguria

La diagnosi nel settore terziario: settore alberghiero e della ristorazione – architetto Isabella Tornai, collaboratrice di S.S.E. Liguria

Digitalizzazione e Transizione Ecologica: lo strumento di analisi della sostenibilità energetica “SUSTAINability Check-up” a supporto di micro, piccole e medie imprese - Enrico Molinari, Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Enterprise Europe Network (EEN): la più grande rete europea a supporto delle PMI - Raffaella Bruzzone, Camera di Commercio di Genova, WTC Genoa

Q&A – Domande e approfondimenti