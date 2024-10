CNA Imperia è Leader Nazionale nella Rappresentanza delle Imprese per il Sesto Anno Consecutivo

CNA Imperia si conferma protagonista assoluta della rappresentanza datoriale a livello nazionale, raggiungendo per il sesto anno consecutivo una delle prime due posizioni nella classifica delle migliori performance di tesseramento di CNA Nazionale. Un traguardo straordinario, riconosciuto e premiato nell’ambito dell’evento “CNA davanti a tutti”, dove CNA Imperia ha ricevuto un prestigioso riconoscimento consegnato direttamente dalle mani del Segretario Nazionale Otello Gregorini e del Presidente Dario Costantini, durante la cerimonia a Roma. Il premio è stato conferito al Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano, e al Presidente Michele Breccione, a testimonianza del costante impegno dell'Associazione nel rappresentare e sostenere le imprese del territorio.

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, ha espresso il suo orgoglio per questo straordinario risultato: "Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro di squadra che, anno dopo anno, ha saputo rafforzare il legame con il nostro territorio e le nostre imprese. Sei anni nelle vette della classifica nazionale sono la dimostrazione tangibile della nostra capacità di rappresentare le imprese con efficacia e dedizione. Il nostro impegno costante è quello di fornire alle aziende strumenti concreti per crescere, innovare e affrontare le sfide del mercato."

CNA Imperia, punto di riferimento per le piccole e medie imprese della provincia e della regione, ha saputo consolidarsi nel tempo grazie a una rappresentanza moderna, capace di combinare tradizione e innovazione. Durante la crisi pandemica, l’Associazione ha dimostrato un'incredibile capacità di vicinanza, offrendo soluzioni tempestive alle difficoltà delle imprese e supporto costante ai propri associati. Questo impegno ha rafforzato ulteriormente la fiducia delle aziende verso la Confederazione, contribuendo al continuo aumento degli iscritti e alla sua crescita a livello nazionale.

La dedizione e la professionalità del team di CNA Imperia, insieme alla qualità dei servizi offerti, sono alla base di questo prestigioso traguardo. L'Associazione continuerà a focalizzarsi sulla rappresentanza delle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle zone più decentrate della provincia e alla promozione dell’imprenditorialità giovanile. "Vogliamo attrarre nuove generazioni di imprenditori, supportandoli nel loro percorso di crescita e stimolando l’innovazione nel tessuto economico locale," ha dichiarato Vazzano.

“La nostra missione – ha concluso il Segretario Vazzano – è quella di rappresentare al meglio le nostre imprese, continuando a garantire che, anche in un contesto economico in rapida evoluzione, le PMI rimangano il vero motore dell’economia italiana. Affronteremo le sfide future con determinazione e con l’obiettivo di mantenere sempre alto il livello di rappresentanza e assistenza per i nostri associati.”

Con questi risultati, CNA Imperia si conferma non solo un faro per le imprese del territorio, ma anche un esempio di eccellenza a livello nazionale, pronta a guidare e supportare l’intero comparto imprenditoriale nel raggiungimento di nuovi successi.