Edilizia: 1,2 milioni di euro a Caravonica. Assessore Scajola: "Ridiamo vita a un'incompiuta ultraventennale"

Ammonta a 1 milione e 214mila euro il finanziamento concesso da Regione Liguria ad Arte Imperia per dare nuova vita a un'incompiuta ultraventennale situata nel Comune di Caravonica in valle Impero.

L'edificio, all'incrocio tra l'imbocco della strada per Candeasco e quella che attraversa l'abitato, è infatti rimasto uno scheletro in mattoni per decenni prima dei lavori in corso di consolidamento, efficientamento energetico e sismico propedeutici alla realizzazione di 10 alloggi.

"Per troppi anni gli abitanti di Caravonica e tutti coloro che transitano in questo paese hanno dovuto vedere un'incompiuta, abbandonata a se stessa - dice l'assessore regionale Marco Scajola all'Edilizia e alle Politiche abitative -. Attraverso un finanziamento davvero significativo di oltre 1 milione di euro permetteremo ad Arte Imperia di recuperarlo totalmente. L'obiettivo è quello di riuscire a creare 10 nuovi alloggi belli e moderni. In questi anni abbiamo lavorato con concretezza per l'entroterra, rigenerandolo, migliorandolo e creando nuove opportunità come quella che avrà Caravonica".

"È un cantiere a cui teniamo particolarmente - aggiunge l'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini -. Una sfida che vogliamo vincere per rendere vivo e attivo un edificio rimasto fermo, all'ingresso del paese, per tantissimi anni. Entro aprile avremo finito il consolidamento statico della struttura e l'efficientamento energetico per arrivare poi a poter rifinire gli interni e creare 10 alloggi di ultima generazione".