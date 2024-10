Sanremo: 15enne investita sulle strisce in corso Cavallotti, trasportata in ospedale al 'Borea' in codice giallo (Foto)

Una 15enne di Sanremo è stata trasportata in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Cavallotti, a pochi metri da rondò Garibaldi.

La giovane stava attraversando quando, per cause ancora in via d’accertamento, è stata investita da una Fiat Panda dell’Asl 1 Imperiese. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa.

La giovane ha sfondato il parabrezza dell’auto che l’ha investita, riportando diverse contusioni e ferite. Le sue condizioni, seppur serie, non sembrano particolarmente gravi ma, vista la dinamica del sinistro, è stato disposto il trasporto al 'Borea' in codice giallo. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi.