Bordighera, proseguono i cantieri in città: il puntodel l’Assessore Walter Sorriento

A Bordighera lavori per l’illuminazione pubblica sul lungomare, per la manutenzione del parcheggio “Tennis Centro”, per il restauro di uno dei cannoni nell’area del Marabutto: l’Assessore Walter Sorriento fa il punto sulle attività.



“Gli elettricisti comunali stanno intervenendo sul lato ovest della passeggiata mare per installare 27 nuovi corpi illuminanti led a risparmio energetico; sostituiranno quelli precedenti che nel tempo si erano usurati o rotti e che, non essendo tra l’altro più impermeabili alle infiltrazioni d’acqua, provocavano malfunzionamenti.” annuncia l’Assessore. “Sempre sul lungomare, è in corso la riverniciatura delle panchine nel tratto non ancora oggetto di restyling”.



“La scorsa settimana gli operai hanno lavorato per risolvere alcuni problemi d’infiltrazioni che dall’anfiteatro del tennis interessavano il parcheggio interrato “Tennis centro”; in particolare, sono state create griglie di raccolta per convogliare via l’acqua. E’ stato inoltre ripreso l’intonaco ammalorato all’interno del vano ascensore.” continua l’Assessore Sorriento. “Un importante intervento anche al Marabutto: la struttura di supporto di uno dei tre cannoni, seriamente danneggiata, è stata trasportata presso la ditta che si occuperà del suo restauro. Il fusto del cannone invece rimarrà sul posto, transennato, per le difficoltà di spostamento a causa del peso.”

Come previsto a fine stagione balneare, sono state smontate la bau beach della spiaggia d’Arziglia, il campo da beach volley sul lungomare Argentina e le cabine. “Un intervento programmato per preservare queste strutture dal maltempo e dalle mareggiate; torneranno nuovamente a disposizione ad inizio estate 2025.” conclude l’Assessore Sorriento.

Parallelamente, l’Ufficio Manutenzione prosegue con gli interventi di ordinaria amministrazione in città.