Duro affondo di Sonia Viale (Lega): "Orlando in 18 anni a Roma ha perso il contatto con la realtà"

“Orlando da ministro non ha firmato un appello bipartisan con tutti i parlamentari liguri per salvare 1,2 miliardi di euro destinati alla Liguria come risarcimento per il crollo del Ponte Morandi. In 18 anni da parlamentare oltre a perdere il conto delle province liguri ha perso il contatto col territorio e con la realtà. Non firmare la lettera per chiedere che i risarcimenti del Ponte Morandi rimanessero in Liguria è stato un gesto chiaro di disinteresse verso la sua terra, e ancora oggi non riesce a fornire spiegazioni convincenti e preferisce rifugiarsi dietro giustificazioni fumose del tipo che un ministro telefona ai colleghi e non firma appelli". Lo dichiara in una nota Sonia Viale, candidata alle elezioni regionali della Liguria

"A parte che trattasi di cerimoniale inventato di sana pianta dal Comitato Orlando, che non sa distinguere tra un appello ed un atto parlamentare, quello sì che non potrebbe essere firmato, l’appello è stato sottoscritto anche da due sottosegretari in carica e da Presidenti di Commissione. È facile nascondersi dietro giochi di parole, ma i liguri meritano risposte concrete, non la sua ambiguità".