Ventimiglia, giovedì un pomeriggio da paura con 'Dolcetto o scherzetto' in bici

Halloween si avvicina, in programma giovedì 31 ottobre un pomeriggio da paura.

L'associazione FIAB Riviera dei Fiori ha organizzato un giro in bici in maschera a ritmo di musica, durante il quale andrà in scena uno scherzetto insolito, volto a promuovere l'educazione stradale.

L'evento è gratuito e aperto a tutti. Sarà possibile partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta: da città, mtb, da corsa e bici cargo.

Il ritrovo è previsto a Ventimiglia, in via Ruffini alle ore 16:30.

Il punto di arrivo è la stessa via pedonale, dove l'intrattenimento verrà curato della band musicale dei ragazzi delle scuole Biancheri e dai volontari fiab, che saranno pronti a far rivivere la strada attraverso giochi a tema e l'immancabile ping pong.

Come vuole la tradizione non mancheranno spaventosi dolcetti fatti in casa e offerti dai ragazzi dell'associazione.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a decorare le proprie biciclette ed a presentarsi in maschera per ricreare un'atmosfera da brividi!

Per informazioni: Dario 3342485043