Jannik Sinner: relax a Bordighera dopo la vittoria al Six Kings Slam (Foto)

Il giovane tennista Jannik Sinner, attualmente tra i migliori al mondo e saldamente in prima posizione nella classifica ATP, si concede un momento di meritato relax a Bordighera, dopo la straordinaria vittoria al Six Kings Slam, torneo di esibizione ma comunque di grande prestigio e che lo ha visto trionfare in una finale combattutissima contro il rivale Carlos Alcaraz.

Il match contro Alcaraz è stato un vero spettacolo per gli appassionati di tennis. Durato quasi 2 ore e 30 minuti, la sfida ha messo in luce l'enorme talento e la determinazione del tennista altoatesino, che ha saputo gestire i momenti di tensione e mantenere una concentrazione impeccabile, portandolo alla conquista di un altro importante risultato nella sua già brillante carriera.

Dopo questo impegnativo impegno sportivo, Jannik ha deciso di concedersi una pausa nella tranquilla e suggestiva Bordighera, una delle sue mete preferite per rilassarsi tra un torneo e l’altro. Il tennista è stato avvistato mentre pranzava al Garroccio Beach Restaurant & Lounge Bar, uno dei più noti ristoranti sul Lungomare Argentina, il cuore pulsante della località ligure. "È stato un immenso piacere averti oggi nostro ospite. Jannik Sinner numero uno", fanno sapere dal ristorante. Un momento di serenità e di recupero, immerso nel fascino di una delle coste più belle d'Italia.