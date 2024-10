Bussana Vecchia al quarto posto nella classifica ‘Città e borghi fantasma più popolari d’Italia’ curata da Peply

C’è anche Bussana Vecchia, piccolo borgo della frazione di Sanremo, tra le ‘Città e borghi fantasma più popolari d’Italia’, in una speciale classifica redatta dal portale nazionale ‘Preply’. Bussana Vecchia rientra tra i luoghi più suggestivi ed abbandonati a causa di disastri naturali che conservano storie e leggende affascinanti. In pratica il portale ha verificato quali sono quelli più ricercati sul web e Bussana Vecchia è risultata al quarto posto assoluto.

Trenta la località prese in considerazione dalla classifica, tra Salaparuta, in Sicilia, con 1.300 ricerche, per arrivare al quarto posto di Bussana Vecchia, preceduta da Poggio Santa Cecilia (Toscana), Erto (Friuli-Venezia Giulia) e Craco (Basilicata) la città in Basilicata, abbandonata definitivamente dal 1980 in seguito a un susseguirsi di frane, alluvioni e un terremoto. Bussana Vecchia viene, come sempre, dipinta come il ‘Villaggio degli artisti’ “Che venne evacuata dopo il violento terremoto del febbraio del 1887. Totalmente abbandonata per decenni, verso la fine degli anni ‘50 cominciò a essere riabitata da artisti italiani e stranieri che resero nuovamente abitabili gli edifici meno danneggiati, aprendo botteghe artigiane e alcuni punti di ristoro”.

Secondo la ricerca del portale la classifica è dominata dalla Toscana con ben cinque borghi, ognuno dei quali racconta storie affascinanti legate alla sua storia e alle sue tradizioni. Segue la Campania con quattro, che raccontano storie di fuga e di resilienza.