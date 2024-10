Enrico Ioculano: "Salvini getta la maschera sul Cpr a Diano Castello, io e il Partito Democratico siamo contrari"

“Con le dichiarazioni di Salvini la Lega getta la maschera sul CPR (Centro di Permanenza e Rimpatrio per persone migranti) nel dianese”. Sono le parole del Consigliere regionale Enrico Ioculano (PD), in relazione alle dichiarazioni di Matteo Salvini, lo scorso sabato ad Imperia.

“La realtà dei fatti – prosegue Ioculano - è che Lega e il Centrodestra lo vogliono e l'hanno sempre voluto, l'idea nasce proprio da un loro esponente di spicco leghista come il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, nonostante la contrarietà della comunità, nonostante la contrarietà dei sindaci, nonostante la contrarietà di un comitato che è nato ad hoc… insistono nel silenzio generale del centrodestra, dei suoi esponenti e dei suoi candidati alle regionali insieme al candidato presidente Bucci che non hanno il coraggio di dire di no”.

“Io e il Partito Democratico – termina Ioculano - dal primo momento abbimo preso posizione dicendo che il CPR è inutile dal punto di vista funzionale perché non risponde alle esigenze dei flussi migratori che coinvolgono il nostro territorio e non è neppure adeguato dal punto di vista turistico ed economico per il luogo in cui si insidia. Pertanto, la nostra posizione è assolutamente contraria e porteremo avanti questa battaglia con forza, come abbiamo fatto dal primo giorno, per non permettere di aprire questo centro alla Caserma Camandone voluto dalla Lega e parte del centrodestra”.