Elezioni, Natale (Pd)"Rixi sciacallo attacca Schlein per nascondere il vuoto della proposta politica della destra"

"Rixi non avendo nessun argomento valido per contrastare la nostra iniziativa politica fa lo sciacallo e attacca la segretaria del PD Elly Schlein venuta a sostenere Orlando, candidato alle regionali per dare ai liguri il futuro che meritano, fatto di condivisione, trasparenza e tutela del territorio. Rixi invece scrive una pagina politica becera, degna di chi non ha proposte e un'idea di governo. La destra, dopo aver provato ad ergersi promotrice delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sul Bisagno e sul Fereggiano (niente di più falso visto che entrambi gli scolmatori sono stati finanziati e voluti da governi comunali, regionali e nazionali di centrosinistra, e l'unica opera che avrebbero dovuto ultimare, lo scolmatore del Bisagno è ancora fermo al 10 per cento dei lavori), prova ancora una volta a distorcere la realtà strumentalizzando quanto sta accadendo in Emilia Romagna". Lo dice Davide Natale segretario PD Liguria, in replica a Rixi

"A Rixi diamo un consiglio, prosegue, la smetta di fare il tribuno e inizi a fare il viceministro . Gli italiani lo pagano per trovare soluzioni a problemi di trasporti, mobilità e infrastrutture e non per fare comunicati stampa qualunquistici e di pessimo gusto . Tutto il Partito democratico è sempre stato vicino alle popolazioni colpite da eventi alluvionali e ha sempre dimostrato la volontà di rispondere ai problemi di rischio idrogeologico a partire dalla proposta di consumo del suolo zero di Orlando. La destra invece pensa solo a vergare comunicati mentre la talpa per ultimare lo scolmatore del Bisagno è sempre ferma in Cina e i lavori di messa in sicurezza del territorio sono fermi al palo", ha concluso Natale.