Elezioni, Alberto Alberti (Vince Liguria): "Porteremo avanti le azioni della Regione per sviluppo di zone svantaggiate"

“Tra i nostri obiettivi c’è la volontà di portare avanti le azioni e le politiche messe in atto da Regione Liguria per lo sviluppo di zone svantaggiate come aree rurali e montane. Tra queste troviamo la Snai, Strategia nazionale aree interne, programma nazionale che ha come obiettivo la riduzione delle disuguaglianze territoriali in termini di accesso ai servizi, come sanità, istruzione e trasporti, il Programma di Sviluppo Rurale che dal 2014 al 2020 e poi fino al 2023 ha permesso di finanziare in Regione interventi volti a promuovere la competitività dell’agricoltura, migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e sostenere la transizione ecologica, e la collaborazione con la Fondazione Montagne Italia, ente dedicato alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree montane italiane". Ad affermarlo, Alberto Alberti, candidato al Consiglio Regionale di Vince Liguria - a sostegno di Marco Bucci- nonchè Ceo dell'omonima azienda della storica azienda Latte Alberti.

"Tra le novità su cui vogliamo lavorare e impegnarci, spiega Alberti, c’è sicuramente l’istituzione di Zone Economiche Speciali, ovvero aree nelle quali vengono offerte agevolazioni fiscali e amministrative per attrarre investimenti e sviluppare attività produttive. Riteniamo che in Liguria sarebbe importante aprire un file, come è già stato fatto in Piemonte, e discutere della possibile applicazione di una Zes nelle aree montane e di confine per incentivale lo sviluppo economico".

"Nel concreto: chi ha istituito o deciderà di istituire un’impresa sul territorio regionale, conclude il candidato al Consiglio regionale Alberto Alberti, potrà beneficiare di agevolazioni fiscali nette e di semplificazioni amministrative. Da imprenditore ritengo che questa possa rappresentare una soluzione fondamentale per favorire lo sviluppo economico del territorio e per trasformare la Liguria nel luogo ideale in cui fare investimenti”.