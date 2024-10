Sanremo, al via i lavori di riqualificazione dei cimiteri comunali: ecco tutti gli interventi (foto)

In questi giorni i cimiteri sanremesi sono oggetto di lavori per una riqualificazione dal punto di vista funzionale e del decoro in previsione della ricorrenza del 2 novembre.

Un primo intervento che si inserisce all’interno di una serie di progetti, di respiro anche più ampio, che riguardano tutte le strutture cittadine.

“La situazione dei cimiteri comunali - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara- è stata oggetto di un attento monitoraggio per un’analisi complessiva sul loro stato.Abbiamo infatti intenzione di mettere mano ai vari siti, non solo di Valle Armea e della Foce ma anche di tutti i cimiteri frazionali. Nell’immediato,stiamo procedendo con i primi interventiper lo sfalcio dell’erba presente nei vialetti, in modo da offrire, già in occasione dell’imminente ricorrenza dei defunti, un’immagine di ordine e pulizia. L’intervento viene effettuato da Amaie Energia. Sono stati poi predisposti alcuni progetti specifici, per dotare i cimiteri di attrezzature necessarie o sostituire quelle danneggiate”.

Con un impegno di 100 mila euro sono state infatti acquistate 66 nuove scale, 47 delle quali in Valle Armea e le restanti negli altri cimiteri cittadini.

In Valle Armea, in particolare, sono poi iniziatii lavori di installazione dei corrimano, per un’ulteriore spesa di quasi 35 mila euro, mentre per il 2025 è in programma con altri 60 mila euro la riasfaltatura dei vialetti danneggiati dai pini e la sistemazione delle zone che risultano dissestate. Al cimitero di Poggio sono invece previste verifiche specifiche sul muro perimetrale.

Altri interventi riguarderanno un monitoraggio idrogeologico al Monumentale della Foce, dove è allo studio un ampio progetto,seguito dagli assessori Fulvio Fellegara ed Enza Dedali, per una riqualificazione generale e messa in sicurezza delle varie aree.

Si procederà quindi con il nuovo bando per la gestione dei cimiteri, in scadenza a fine anno, per il quale è intenzione del Comune alzare gli standard del servizio, chiedendo un miglioramento della manutenzione ed un potenziamento della custodia.

Entro la fine del 2024 approderà, infine, in consiglio comunale il Regolamento dei Servizi Cimiteriali, che permetterà nelle tombe anche la sepoltura delle ceneri degli animali di affezione insieme ai proprietari.