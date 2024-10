Elezioni Regionali, Quesada: "Falso dire che non siamo stati a Taggia e Ventimiglia. La nostra campagna? Positiva e ora pronti per il rush finale"

Nessuna visita ufficiale, ma la presenza di Andrea Orlando in due piazze calde come Taggia e Ventimiglia c'è stata e potrebbe ripetersi nuovamente nei prossimi giorni, quando il candidato presidente tornerà nella provincia di Imperia per visitare l'entroterra. A confermarlo è il segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada: "Dire che non ci siamo stati è falso, noi siamo stati presenti alla piana di Taggia e alla Caritas e al parco Roya di Ventimiglia a settembre. Due situazione dove, attraverso il lavoro dei candidati consiglieri, abbiamo permesso ad Andrea Orlando di prendere coscienza delle situazioni".

Una precisazione importante in quella che, fino ad oggi, per il segretario Dem provinciale è stata una campagna elettorale positiva: "Abbiamo toccato vari temi importanti - aggiunge - Lo abbiamo fatto partendo dal punto in cui crediamo di più, ossia la sanità. Il nostro obiettivo è quello di rimettere la provincia di Imperia al centro, partendo anche da un altro tema: il trasporto pubblico locale. Per via del suo malfunzionamento, i comuni della costa vivono continuamente grandi disagi, mentre l'entroterra è stato in gran parte isolato. Questo mette in difficoltà chiunque: chi ci vive e chi vuole raggiungere la provincia di Imperia. Abbiamo toccato temi importanti proponendo sempre una alternativa e lo abbiamo fatto mentre il centrodestra continua a parlare di grandi opere, senza avere la certezza di come e quando il Governo le finanzierà. Per questo noi siamo concentrati sull'oggi".

Sanità, trasporto pubblico e lavoro: il Partito Democratico (ri)parte da qui, come ricordato dalla segretaria nazionale, Elly Schlein. "La serata di ieri è stata sicuramente positiva e ci ha dato molta soddisfazione. La risposta di Sanremo è stata ottima. L'accoglienza data al candidato presidente ci ha fatto capire che il legame con la città è forte. Il messaggio che Orlando, in caso di una sua vittoria, sarà il presidente di tutti, e che quindi non dividerà gli uni con gli altri è stato recepito ed apprezzato. Si tratta di una persona seria e competente, con idee importanti. I risultati di giugno alle elezioni amministrative fanno parte di un'altra partita, ma il lavoro fatto fino ad oggi è stato importante e Sanremo, sembrerebbe, che lo abbia capito", ha concluso Cristian Quesada.