Pista ciclabile internazionale da Mentone a Ventimiglia, Tovaglieri: "L'Europa può essere una grande spalla" (Foto e video)

Da Mentone a Ventimiglia in bici. Si potrà farlo grazie alla realizzazione di una pista ciclabile internazionale che collegherà l'attuale ciclabile di Mentone fino al Forte dell'Annunziata nella città di confine. Lo ha annunciato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro in occasione della visita odierna al confine tra Italia e Francia dell'europarlamentare Isabella Tovaglieri.

"La ciclabile deve essere una priorità per un posto come Ventimiglia. E' una ciclabile sul mare che consente di far diventare Ventimiglia baricentrica tra il confine con la Francia e Imperia. I francesi potranno fare una bellissima passeggiata fino nel cuore del Ponente passando da Ventimiglia. E' una ricchezza che viene portata sul territorio" - dice l'europarlamentare del gruppo Patriots.eu, presso la frontiera terrestre di Ponte San Ludovico riferendosi al progetto di una ciclabile internazionale da Mentone a Ventimiglia - "L'Europa per quanto riguarda la mobilità dolce ha stanziato diversi fondi che sono accessibili, l'importante è essere in grado di intercettarli ma, soprattutto, essere in grado di metterli a terra. L'Europa può essere una grande spalla sotto questo aspetto per quanto riguarda i fondi".

L'onorevole Tovaglieri è stata accolta e accompagnata sui luoghi dove dovrebbe sorgere la nuova ciclabile internazionale dal sindaco Flavio Di Muro, dagli assessori Domenico Calimera e Serena Calcopietro, dal consigliere comunale Simone Bertolucci, dal consigliere regionale Sonia Viale, dal sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia di Imperia Armando Biasi, da alcune associazioni, dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale. "Conosco Ventimiglia dagli anni '90 e devo dire che una significativa inversione di rotta come c'è stata nell'ultimo anno e mezzo non si era mai notata, va perciò dato atto che l'amministrazione attuale sta lavorando bene" - commenta l'europarlamentare Isabella Tovaglieri - "Un tempo si parlava di Ventimiglia come un posto disagiato e il sindaco Di Muro è riuscito a invertire questa tendenza partendo proprio dal ripristinare la cultura della legalità, facendo e attraendo investimenti perché vi sono infrastrutture e strutture ricettive importanti che hanno deciso di investire in un posto che non ha nulla da invidiare a Mentone o a Sanremo".

"Qui abbiamo delle progettualità" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Noi vorremo creare una vera e propria piazza, che vorremo chiamare 'Piazza Italia' per fare bella figura nei confronti dei francesi. Soffriamo da tempo di un paragone anche dal punto di vista di arredo urbano tra Italia e Francia. Questa è una zona di Anas su cui cerchiamo di intervenire per sfalciare l'erba e sistemare un po' di strutture ma facciamo sempre molta fatica. C'è un progetto di Anas che è nelle fasi finali che prevede anche un po' di servizi turistici per la piazza. Su questo mi aspetto un contributo di Anas a livello nazionale per creare un bel biglietto da visita per tutta l'Italia. Da qui parte un'altra progettualità che abbiamo definito 'Pista ciclabile internazionale', che unirà la pista ciclabile di Mentone fino al Forte dell'Annunziata passando dietro alla galleria, dentro alla pineta dei Balzi Rossi, dentro a proprietà private, un po' sulla statale, un po' sul mare, un po' a sbalzo fino a Ventimiglia Alta. E' un modo anche per avvicinare all'Italia il flusso turistico che viene a Mentone e arricchire così il nostro territorio. E' un progetto ambizioso di difficile realizzazione a causa della conformazione di questa parte di Liguria ma, una volta realizzato, sarebbe la pista ciclabile più bella d'Europa e a carattere internazionale. Ci vorremo candidare a novembre, nel prossimo bando di progetti Alcotra, quindi Intereg, con Regione Liguria capofila e comune di Ventimiglia partner per fare Edumob 3 per realizzare questa parte di ciclabile".