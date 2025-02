Ventimiglia si candida per realizzare la 'pista ciclopedonale più bella d’Europa' (Foto)

Ventimiglia si candida per realizzare la 'pista ciclopedonale più bella d’Europa'.

Un progetto ambizioso da Mentone a Ventimiglia che era stato illustrato, lo scorso ottobre, all'europarlamentare Isabella Tovaglieri. "Ci candidiamo a realizzare la pista ciclopedonale più bella d’Europa" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Si tratta di un progetto ambizioso: un nuovo collegamento, in parte a sbalzo sul mare, che va dal confine fino al centro storico, incastonato in un percorso panoramico unico e fantastico, nell’ambito di una riqualificazione complessiva di Ponte San Ludovico che si trasformerà in 'Piazza Italia'".

"Ringrazio Regione Liguria, il presidente Marco Bucci, il consigliere delegato Alessio Piana, gli uffici e le strutture che hanno sposato questa nostra iniziativa che si colloca nel solco di una visione più ampia: quella di rendere Ventimiglia una città internazionale" - dice il primo cittadino.