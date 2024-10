Sanremo: il teatrino alla scuola Primaria Rubino, ragazzi e insegnanti hanno incontrato alcuni 'vecchi amici' (Foto)

Un nuovo anno scolastico è iniziato alla scuola Primaria Rubino di Sanremo (Baragallo), con ragazzi ed insegnanti che hanno già incontrato alcuni dei loro ‘vecchi amici’.

Nell’attesa di salutare e festeggiare la campionessa olimpica Amanda Embriaco, che ha insegnato a tutti a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, ha fatto una bellissima sorpresa Gabriel, brillante e carismatico attore, ed ora anche coinvolgente e divertente regista. Gabriel è tornato nella nostra scuola, dove i bambini che avevano lavorato con lui nei laboratori di inglese degli scorsi anni lo hanno accolto con la stessa sorpresa e gioia di un vecchio compagno di avventure, insieme alle sue attrici del ‘Teatrino di Educo’.

Quattro simpaticissime e accattivanti ragazze, tutte madrelingua inglese ma provenienti da diversi paesi anglofoni, hanno rapito i nostri alunni trasportando i più piccoli nella campagna dove Ugly Duckling (Il brutto anatroccolo) li ha fatti divertire ma anche commuovere con la sua bellissima storia. Poi, in un secondo spettacolo, hanno fatto ridere e riflettere i più grandi con Matilda, la storia di Roald Dahl che tratta con altrettanta leggerezza e ironia, i temi della diversità, del bullismo, dell’accettazione di sè e della fiducia e perseveranza nelle proprie capacità.

Gli alunni hanno riso immergendosi nella lingua inglese e poi giocando nei workshop che hanno seguito ogni rappresentazione, migliorando ed arricchendo la loro esperienza linguistica, grazie alla simpatia travolgente di Gabriel dall’Argentina, Sophia dagli U.S.A., Gabriela dal Venezuela, Lauren dalla Nuova Zelanda e Hannah dal Regno Unito. Il valore aggiunto alla giornata è stato lo scoprire come la teatralità ed il linguaggio del corpo che accompagnava i testi recitati siano riusciti a superare le barriere linguistiche coinvolgendo anche i bambini da poco giunti in Italia, che ancora non capiscono bene italiano o Inglese

. Grazie alla mimica e alla passione trasmessa dal gruppo di Gabriel ed Educo, il teatro è stato un'esperienza di inclusività che ha riempito il cuore di alunni e insegnanti.