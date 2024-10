Intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, con l'ausilio dell'autoscala, questa mattina a Santo Stefano al Mare sulla via Aurelia per tagliare un ramo di un pino marittimo, che a causa del vento si era spezzato e gravava sulla via sottostante.

La viabilità è stata interrotta in un solo senso di marcia, durante le operazioni di alleggerimento delle fronde e poi del taglio del ramo. Sul posto anche la polizia locale.