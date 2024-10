Promozione del territorio, Marco Damele: "Il progresso passa anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle erbe selvatiche"

"Uno degli aspetti più affascinanti della Liguria è la varietà di erbe selvatiche che crescono spontaneamente nei nostri campi, boschi e contesti urbani . Queste piante non solo arricchiscono il paesaggio con i loro colori e profumi, ma rappresentano anche un patrimonio di conoscenze antiche e tradizioni che vale la pena riscoprire e valorizzare". A dirlo è il coltivatore - scrittore di Camporosso Marco Damele che spiega: "Organizzare escursioni guidate e workshop tematici anche all’interno delle nostre città è una attività didattica per avvicinare le persone alla natura e far conoscere loro le meraviglie che ci circondano. Durante questi eventi, i partecipanti possono imparare a riconoscere le diverse specie di erbe, scoprire i loro benefici e come utilizzarle in cucina o per il benessere personale. Promuovere la conoscenza delle erbe selvatiche può avere un impatto positivo sull’economia locale. Attraverso la valorizzazione di questi tesori naturali, possiamo attirare turisti interessati al turismo sostenibile e alle esperienze autentiche. Le nostre comunità possono beneficiare di un aumento del turismo e della vendita di prodotti locali a base di erbe selvatiche, come tisane, prodotti alimentari e cosmetici naturali. Riscoprire e promuovere le erbe selvatiche del nostro territorio non è solo un modo per preservare le tradizioni e la cultura locale, ma anche un’opportunità per creare un futuro più sostenibile e prospero per la nostra comunità".