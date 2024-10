Sanremo: scomparsa di Vanna Guarini, il cordoglio e il ricordo del Centro Stan Kenton

In questi giorni la città della musica ha perso un volto storico del centro storico della Pigna ma anche una cantante che in gioventù aveva spopolato sulle scene locali: alla veneranda età di 95 anni se n’è andata la signora Vanna Guarini. Il Centro Studi Musicali 'Stan Kenton' nella persona del suo presidente Freddy Colt ricorda con affetto e riconoscenza Vanna che, giovanissima, aveva debuttato negli anni dell’ultima guerra. Nella fotografia d’archivio che presentiamo si vede la cantante accompagnata da un complesso di fisarmoniche, tra le cui file si riconosce, primo a destra, il compianto fotografo Angelo De Bon.

Vanna Guarini appartiene a quell’epoca in cui nelle sale da ballo della Riviera si alternavano orchestre come quelle di Mario Barghini, di Demo Bruzzone e di Carlo Beber, e queste band si contendevano le voci maschili e femminili più promettenti. Vanna era tra queste ultime, anche se poi fece altre scelte per la propria vita: il sorriso e il garbo che aveva sul palco è lo stesso che ha saputo donare ai tanti clienti del suo negozio di Via Palma.

“La nostra associazione – dicono dal Centro Stan Kenton – è sempre riconoscente verso chi ha fatto qualcosa per la musica e il benessere della città. Porgiamo le nostre condoglianze alla figlia Lella e ai famigliari tutti”.