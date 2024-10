Programmi europei, Cristina D’Andrea: "Opportunità importante per la Liguria"

"I 'fondi diretti' vengono gestiti direttamente dall’Unione Europea attraverso bandi specifici a cui si può partecipare per ottenere finanziamenti per progetti innovativi, di ricerca e di sviluppo tecnologico" - fa sapere - "I 'fondi indiretti', invece, sono gestiti dalle regioni, come la Liguria, e vengono utilizzati per sostenere progetti locali, come il potenziamento delle infrastrutture, la promozione del turismo sostenibile e il sostegno alle piccole e medie imprese".

"Tra i progetti più interessanti per la Liguria, emergono 'Reti ciclabili e mobilità sostenibile' come 'CYCLEWALK', progetto che mira a migliorare l’infrastruttura ciclabile e pedonale nelle città europee, promuovendo la mobilità sostenibile e la riduzione dell’inquinamento o 'EuroVelo', una rete di ciclovie che attraversano diversi Paesi europei, con potenziali sviluppi per migliorare i collegamenti ciclabili anche in Liguria; valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale come 'Horizon Europe - Cultural Heritage', programma che finanzia progetti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, inclusi i borghi storici, con un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile del turismo e 'INTERREG Europe - HERICOAST', progetto che si concentra sulla gestione sostenibile e sulla promozione del patrimonio costiero e dei borghi marinari, ideale per la Liguria; miglioramento delle competenze digitali come 'Erasmus+ Digital Skills', iniziativa che supporta progetti per migliorare le competenze digitali dei giovani e delle imprese, offrendo corsi di formazione e scambi interculturali e 'Digital Europe Programme', programma che finanzia progetti per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e lo sviluppo di nuove competenze tecnologiche, favorendo l’innovazione locale" - sottolinea D'Andrea.