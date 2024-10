Speciale Weekend: Rallye di Sanremo, Premio Tenco 2024, i festeggiamenti per il Centenario della città di Imperia e molto altro

Sarà un fine settimana in cui le note di canzoni e auto da rally accenderanno la passione dei cultori della musica e dei tifosi di competizioni automobilistiche che convergeranno a Sanremo. La Città dei Fiori, infatti, oggi e domani ospiterà due eventi di rilevanza internazionale che la metteranno al centro delle attenzioni di chi ama la musica e i rally: la ‘Rassegna della Canzone d’Autore-premio Tenco’ e il 71° Rallye Sanremo.

Si conclude oggi, sabato 19 ottobre, il Premio Tenco 2024 che quest’anno ha celebrato l’importante traguardo dei 50 anni. Ancora numerosi gli appuntamenti odierni: dopo il consueto incontro con gli artisti delle ore 12.00 presso la sede del Club Tenco nell'ex Stazione (Piazza Cesare Battisti), alle ore 15.00 si terrà un momento speciale in memoria di Paolo Carù, intitolato ‘L’ultimo Buscadero’. A rendere omaggio alla sua figura saranno Guido Giazzi e Andrea Parodi, che condivideranno aneddoti e ricordi della vita e dell'opera di Carù, un importante riferimento nel mondo musicale. A seguire la presentazione del disco ‘Forty-eight’ di Wayne Scott. L'introduzione di questo lavoro sarà affidata a Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco, che guiderà il pubblico alla scoperta delle sonorità e delle ispirazioni dietro questo album. Infine, sarà il turno del libro ‘Musica e parole. Breve storia della canzone d’autore in Italia’ di Paolo Talanca. A condurre sarà Steven Forti.

Alle ore 18.00 la Rassegna si sposta nella suggestiva cornice dell’ex chiesa Santa Brigida (Pigna, vicolo Balilla 57) dove si terrà un emozionante concerto di Wayne Scott, che presenterà dal vivo ‘Forty-eight - 11 canzoni di Lucio Quarantotto’. L'artista sarà accompagnato da Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Angapiemage Persico e Michele Staino. A presentare il concerto sarà Steven Forti, che introdurrà ogni brano creando un'atmosfera di profonda connessione tra gli artisti e il pubblico.

Il Premio Tenco 2024 si concluderà al Teatro Ariston con la 3ª e ultima serata della Rassegna della canzone d’autore, presentata da Antonio Silva e Francesco Centorame. Sul palco durante la serata verrà consegnato il Premio Tenco a Samuele Bersani. Caterina Caselli riceverà il Premio Tenco come operatore culturale. Nel cinquantenario del Premio Tenco, il Premio SIAE va a Ivan Graziani, che partecipò alla prima edizione del 1974. Il premio verrà consegnato al figlio Filippo Graziani.

Tanti gli ospiti che si succederanno sul palco: il fondatore della leggendaria band russa Ddt Jurij Ševčuk, Simone Cristicchi e Amara, Filippo Graziani, Francesco Tricarico e Irene Buselli.

È ufficialmente partito ieri pomeriggio il 71° Rally di Sanremo, con 111 equipaggi che hanno attraversato la pedana di partenza in Corso Imperatrice, di fronte al Casinò di Sanremo. Le giornate di gara, previste oggi e domani, vedranno gli equipaggi affrontarsi lungo le undici prove speciali distribuite su 133,99 chilometri di tratti cronometrati. Le sfide includono passaggi tecnici su percorsi come ‘Montalto’, ‘Carpasio-Rezzo’, ‘Calderara-Testico’, ‘Vignai’, ‘Ghimbegna-San Romolo’ e ‘San Romolo-Perinaldo’. La partenza e l’arrivo saranno come di consueto in Corso Imperatrice dove si terrà anche la cerimonia di premiazione dei nuovi campioni del CIR Auto Storiche.

Infatti, accanto alla competizione tricolore, le strade dell’entroterra ligure ospiteranno anche il 39° Sanremo Rally Storico, con 45 vetture iscritte al FIA European Historic Championship e 36 al Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La manifestazione sarà arricchita dalla 38esima Coppa dei Fiori di Regolarità a media, cui si aggiungeranno le protagoniste dell’Eco Rally e una dozzina di auto da sogno del raduno del Club Italia.

Ma anche Imperia non si fa mancare niente con la conclusione dei festeggiamenti per il Centenario di Imperia, avviati il 21 ottobre 2023. La città saluterà questo anno particolarmente significativo con quattro eventi finali.

Si inizia questo pomeriggio alle ore 17.30, nella Sala Consiliare di Palazzo Civico, con la presentazione del nuovo volume ‘Palazzo Comunale e dintorni’, a cura degli storici Maria Teresa Anfossi e Gianni De Moro. Attraverso un’attenta ricerca tra documenti storici e fotografici, il libro ripercorre le fasi che hanno portato alla costruzione della sede comunale, senza trascurare gli eventi significativi dell’epoca e gli interventi di riqualificazione successivi.

La serata proseguirà alle ore 21.30, presso il Teatro Cavour, con lo spettacolo ‘Cacelotti e Ciantafurche’, scritto da Lucetto Ramella nel 1978 e messo in scena dalla compagnia ‘Ramaiolo in scena’, diretta da Alessandro Manera, che rievoca la storica rivalità cittadina e ha già appassionato gli imperiesi in passato. La rappresentazione sarà replicata domenica 20 ottobre, sempre alle 21’30. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Domenica 20 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio, si svolgerà l’evento ‘Imperiesi nella Storia’, un viaggio attraverso le figure di spicco della storia cittadina e dei suoi antichi borghi. L’incontro, ideato da Giorgio Ginori e Gianfranco Aliprandi, è realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il ‘C.I.V. - Porto Maurizio’ e sarà arricchito da vari intermezzi musicali, con ospite d’eccezione la talentuosa arpista e compositrice Cecilia Chailly.

La conclusione ufficiale dei festeggiamenti è fissata per lunedì 21 ottobre, alle 10.30, pres so la nuova area Expo Salso in Calata Anselmi, con un incontro di chiusura che offrirà un momento di riflessione sulle iniziative svolte durante l’anno e sulla valorizzazione della storia e delle eccellenze di Imperia, attraverso la proiezione di filmati, interventi e letture di brani.



Sono gli ultimi giorni per poter partecipare a ‘Inside Monet VR Experience’, la mostra en plein air di arte digitale che Bordighera dedica a Claude Monet. Questa straordinaria esperienza potrà essere infatti vissuta ancora oggi alle 16.00 e domani alle 11.00 e alle 16.00, sempre con partenza dallo IAT di via Vittorio Emanuele.

Nel corso del tour, che si svolge lungo le vie della città delle palme ed è accompagnato dal racconto di un attore professionista, l’immersione nell’arte di Monet è totale. In sei specifiche tappe infatti, grazie all’uso di visori, è possibile ‘entrare’ nello studio di Claude Monet a Giverny e scoprire ogni dettaglio di alcune sue meravigliose opere: Impressione, Levar del sole (1872), I papaveri (1873), La passeggiata (1875), I covoni (1890-91), Stagno delle ninfee (1899) e Bordighera (1884). Quest’ultimo capolavoro ha arricchito l’esperienza di ‘Inside Monet VR Experience’ per la prima volta proprio nella città delle palme, dove il maestro dell’impressionismo soggiornò per tre mesi nel 1884 ispirato dalla luce, dai colori e dalla natura straordinaria.

La prenotazione di ‘Inside Monet VR Experience’ può essere effettuata a questo link; è comunque possibile recarsi allo IAT di Bordighera (in via Vittorio Emanuele II 172), punto di partenza dei tour, almeno un quarto d’ora prima dell’inizio e, in caso di disponibilità di posti, iscriversi al momento.

La visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, avviene in lingua italiana mentre per le scene in Virtual Reality vi è la possibilità di scegliere tra italiano, inglese o francese. Il copione dell'accompagnatore è comunque disponibile in inglese e francese per la visualizzazione sullo smartphone dei partecipanti tramite QR Code. Il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto a 10 euro per under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti.

TEATRO E MUSICA

‘L'arroganza del pisello’ è il titolo di un concerto-racconto messo in scena da Ars Populi sulla parità di genere e contro la violenza sulle donne, in programma questa sera al Teatro dell’Attrito di Imperia alle 21.15. Da 14 anni, Ars Populi ha saputo mescolare ritmi latino-americani con una vena ironica, creando musica che non solo intrattiene, ma si immerge anche nei temi sociali più urgenti. ‘L'arroganza del pisello’ è un'opera che sfida l'audience a riflettere sulle dinamiche di potere, sul rispetto reciproco e sulla necessità di un cambiamento culturale per costruire una società più equa e sicura per tutti.



Gli amanti degli animali potranno partecipare oggi alle 17, presso la Federazione Operaia Sanremese di Sanremo, all’evento musicale benefico ‘Note solidali’ per gli animali a favore del canile-gattile di Sanremo. Si esibiranno in concerto i musicisti Vitaliano Gallo (fagotto) e Cristina Noris (clarinetto). L’appuntamento vedrà gli interventi di Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano, e Stefano Modena, guarda zoofila e presidente E.N.P.A. Sanremo. L’ingresso è libero.

Invece domani alle 17 presso il Palazzo Roverizio in Sanremo si terrà il Gran Galà dell’Operetta, le luci si accenderanno su uno spettacolo che promette di incantare il pubblico con le sue melodie raffinati e vivaci, verranno interpretate le arie e i duetti dell’Operetta più amati tra cui: Vedova Allegra, Cin Ci Là, Il Paese del Sorriso, Il Paese dei Campanelli… ad incantare e deliziare il pubblico ci saranno la regina dell’Operetta italiana: la soubrette di grande carisma Elena D’Angelo e il soprano Angelica Cirillo, saranno affiancate dal baritono comico Matteo Mazzoli (artista del Regio di Parma). Al pianoforte la pianista internazionale Saadat Ismailova che vanta collaborazioni con i più grandi Divi dell’Opera una su tutti: Anna Netrebko.

Alle 21.00 di domani al Teatro del Casinò di Sanremo, Massimo Venturiello interpreta ‘Chicchignola’ di Ettore Petrolini. Uno spettacolo che saprà emozionare, divertire e far sorridere con uno dei classici del repertorio del grande autore e interprete, paragonato a Plauto e al tempo stesso capace di creare testi teatrali ancora contemporanei per la vivacità scenica, la caratterizzazione dei personaggi e l’attualità delle vicende narrate. Massimo Venturiello ben interpreta ed onora l’eredità teatrale, senza tempo, di Ettore Petrolini.

LIBRI



Dario Maltese sarà ospite questo pomeriggio alle 17, nell’Oratorio di Santa Caterina, della rassegna ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’. Il giornalista presenterà il suo libro ‘Les Italiens’ (Rizzoli). Modererà l’incontro Mara Ferrero, Dirigente Scolastica del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati al pianista Leonardo Ferretti Gallino, docente dell’Istituto Comprensivo ‘Sauro’. Letture a cura dell’attrice Nicole Ghirardi.

Quando si parla del legame tra Italia e Francia paragoni, rivalità e confronti alimentano da sempre il dibattito pubblico. Ma la realtà è più complessa e articolata, e nelle storie di chi questo rapporto lo vive in prima persona si scopre un mondo che non si lascia intrappolare da stereotipi o luoghi comuni.

Nasce così l'idea di Dario Maltese che ha raccolto in questo libro la voce di uomini e donne di successo che per la prima volta si raccontano senza filtri in ritratti accurati nati da incontri in cui ognuno di loro ha aperto il suo mondo, portandoci dentro le vite dei nostri ‘italiani di Francia’.

‘Genitori si diventa ascoltando i figli, guida veloce per papà e mamme attenti’ è il titolo del libro scritto da Monica Rebuffo che sarà presentato questo pomeriggio alle 17.30 alla Biblioteca Lagorio di Imperia a cura dell’associazione Profamilia.

L'idea di questo libro nasce dalla voglia di creare un manuale, velocemente consultabile dai genitori indaffarati di oggi, in grado di fornire indicazioni psicopedagogiche utili alla maturazione: cognitiva, emotiva, affettivo-sessuale e spirituale del bambino.

Per la rassegna letteraria ‘Camporosso tra le righe’, presso la sala Mario Saredi del comune di Camporosso, questo pomeriggio alle 17, il musicista e compositore Marco Reghezza presenta il ‘De bello pucciniano’.

È un libro molto particolare che analizza il sottofondo psicologico che ha portato Puccini ad infierire sulla figura femminile principale sul palco nelle prime 6 opere e poi a minacciare anche la figura del maschile del tenore da ‘La fanciulla del West’ in avanti. Non si tratta di un libro per specialisti del melodramma, ma di una lettura non difficile che può interessare tutti gli appassionati di musica e arte in generale.

Ricordiamo anche questo fine settimana un evento particolare. Si tratta del ‘Ghost Tour Dolceacqua’ un itinerario notturno a cura degli Storyteller dell’associazione ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua. La partenza è prevista alle 22 davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni a questo link)



