Sanremo: a novembre al teatro Ariston approda lo spettacolo del leggendario Balletto Nazionale Georgiano ‘Sukhishvili’

Sabato 23 novembre 2024 presso il Teatro Ariston si terrà lo spettacolo del leggendario Balletto Nazionale Georgiano ‘Sukhishvili’.

Questo straordinario ensemble è conosciuto a livello mondiale per la sua perfetta sincronia, giri vorticosi, salti impressionanti e acrobazie mozzafiato. ‘Sukhishvili’ è sinonimo di energia, precisione e maestria, sia nei balli di gruppo che in quelli solisti, dove forza e agilità si mescolano a movimenti raffinati e incredibili coreografie. Le ballerine, con la loro grazia e delicatezza, sembrano librarsi sul palco, mentre gli uomini eseguono acrobazie uniche come danzare sulle punte in morbidi stivaletti di cuoio, un’abilità coltivata sin dall’infanzia. Uno dei momenti più emozionanti dello spettacolo è il famoso ballo con sciabole e pugnali, in cui scintille volano e la passione diventa palpabile. L'energia è tale da catturare l'attenzione del pubblico in ogni istante. Il programma ‘Ramishvili’, coreografato da Iliko Sukhishvili Jr., è un tributo innovativo alla fondatrice dell'ensemble, Nino Ramishvili, e rappresenta una fusione armoniosa tra il folklore e il minimalismo moderno”.