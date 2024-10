Sanremo: albero cade in via Dante Alighieri, intervento di Polizia e VVf (Foto)

Nel tardo pomeriggio in via Dante Alighieri un albero è caduto, per cause non chiare, dalla scarpata vicino alla strada, andando a finire in mezzo alla via. Fortunatamente al momento dell'incidente nessuna vettura o persona a piedi stava transitando lungo la via, quindi non si sono registrati particolari danni a persone o cose.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che muniti di scale e motoseghe hanno avviato le operazioni di taglio dell'albero, così da liberare la strada dall'ingombro. Accorsa anche la Polizia locale, che ha assistito alle operazioni dando il proprio supporto regolamentando la circolazione dei veicoli lungo la strada, visto che le dimensioni dell'albero impedivano il regolare circolazione: è stato quindi istituito un senso unico alternato provvisorio, così da non interrompere il traffico durante le operazioni di pulizia della pianta, necessarie date le sue dimensioni.

Le operazioni sono ancora in fase di svolgimento e dovrebbero concludersi entro non troppo tempo.