Tre le domande dai privati per entrare in società con Rivieracqua: arrivate oggi in extremis alla scadenza delle 12

Sono tre le domande inoltrate alla Sogesid Spa di Roma, stazione appaltante della gara aperta ai soggetti interessati a diventare socio privato di Rivieracqua spa. A presentarle sono state l’Acea Molise Srl di Termoli (Campobasso), Ireti spa e A2A Ciclo idrico spa di Brescia. Scadeva infatti oggi il termine per la presentazione delle domande della gara europea a doppio oggetto che prevede un socio minoritario privato in Rivieracqua spa.

Il Commissario ad acta dell’Ato idrico Ovest-Imperia Claudio Scajola dice: "Nei prossimi giorni nominerò l’apposita commissione che dovrà selezionare il socio privato vincitore della gara. Il passaggio odierno, previsto dal piano concordatario nella procedura di salvataggio di Rivieracqua spa, è l’elemento fondamentale per poter avere finalmente una società in grado di poter assolvere il compito di svolgere il servizio idrico in maniera efficiente, trasparente e a costi contenuti, con un efficientamento della rete e la ricerca di nuovi fonti di approvvigionamento".

L’ingresso del nuovo socio privato con il 48% del pacchetto azionario di Rivieracqua spa sarà formalizzato entro l’anno nell’assemblea dei soci già fissata il 12 dicembre, data dalla quale la spa diventerà a tutti gli effetti una società mista pubblico-privata.