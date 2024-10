L'assessore Scajola a Pompeiana: "Riqualifichiamo un edificio fondamentale per leattività del Paese" (Foto)

L'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola ha effettuato oggi a Pompeiana, insieme al sindaco Vincenzo Lanteri, un sopralluogo sul cantiere di rigenerazione urbana che sta interessando un edificio polivalente di proprietà comunale.

L'intervento, finanziato con 175mila euro dalla Regione Liguria, prevede la manutenzione e riqualificazione dell'immobile per risolvere, in primis, i problemi relativi alle infiltrazioni d'acqua dalla copertura.

All’interno dell’edificio sono presenti l'ambulatorio medico, gli uffici della protezione civile, la sede della storica banda musicale del paese e uno spazio a servizio dei giovani e delle associazioni.

Nell'occasione Scajola ha visitato anche la Protezione Civile del paese in piena attività dovuta all'allerta meteo arancione.

"Un edificio strategico per il Comune di Pompeiana e per i suoi abitanti che, grazie a questa opera di rigenerazione urbana, sta subendo un'importante riqualificazione - spiega l'assessore regionale Marco Scajola - Spazi funzionali, rimessi a nuovo con 175mila euro, che saranno terminati entro fine ottobre. Tra questi è già pienamente operativo il presidio di Protezione Civile che ho avuto il piacere di visitare potendo così apprezzare il grande lavoro svolto per la sicurezza di tutti noi in giornate di emergenza, come quella odierna, e non solo".