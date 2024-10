Elezioni regionali, Incontro a Bordighera con i candidati di 'Indipendenza! Alemanno per Rosson'

Si è tenuto a Bordighera un Incontro con i candidati di 'Indipendenza! Alemanno per Rosson' alle ormai prossime elezioni del Consiglio Regionale della Liguria.



"Organizzato dal locale Circolo - sin spiega nella nota -, ha visto una numerosa partecipazione tra iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati. Erano presenti Erica Martini, Francesco Mauro e Ugo Campagna, in corsa per i seggi assegnati alla provincia di Imperia. Dopo la presentazione e l’introduzione politica del coordinatore regionale del Movimento, Alessio Saso, e gli interventi dei candidati, è stato dato spazio al dibattito . Molte le domande, centrate sugli argomenti che più coinvolgono la vita quotidiana delle persone. In particolare su sanità, sicurezza, trasporti, lavoro a cui decenni di governi fallimentari della sinistra e successivamente gli ultimi, deludenti, delle amministrazioni di centro destra non hanno saputo fornire le necessarie risposte salvo, proprio ora, nell’imminenza delle consultazioni, promettere o ripromettere le più rapide risoluzioni. Indipendenza! si candida quindi per interrompere lo stucchevole passaggio di consegne tra queste due facce della stessa medaglia che hanno così mal governato la Regione, forte di una ferma convinzione che sia assolutamente necessario ripartire dai valori e dalle idee caratterizzanti la Destra sociale uniti ad un più che mai attuale Sovranismo che ci consenta di sentirci Liberi e Padroni a casa nostra".