Sanremo, un numero del Mellophonium per omaggiare i 50 anni del Premio Tenco (foto)

In occasione dei cinquant’anni della Rassegna della Canzone d’Autore “Premio Tenco” anche il periodico sanremese di cultura musicale non ha voluto mancare l’appuntamento e, dalla redazione di Piazza Capitolo, si è allestito un numero intitolato “Radici” (come uno storico album di Francesco Guccini”.

Il “Mellophonium” numero 51 esce oggi e viene distribuito gratuitamente nei vari eventi collegati alla Rassegna. È un tributo alla storia del Tenco, con particolare riguardo alla scena degli anni Settanta e il ricordo di personaggi e atmosfere che sembrano così distanti eppure hanno segnato l’inizio di un’avventura che dura tuttora. Amilcare Rambaldi, il suo pensiero sulla canzone d’autore, Piero Ciampi, Currà, Léo Ferré, Vinicius de Moraes fan no capolino dalle pagine della rivista attraverso articoli e immagini. Tra gli autori di questo numero si segnalano: Maria Giovanna Barletta, Claudio Gambaro, Alessandro Rigacci, Lorenzo Del Grande, Alessio Bellini, oltre ai consueti Freddy Colt, Alessandro Bellati, Marco Scolesi, Davide Baglietto, coordinati dal direttore Romano Lupi. Non poteva mancare un omaggio alla figura di Massimo Cotto, recentemente scomparso, che al Mellophonium aveva collaborato in più occasioni: a ricordarlo è l’amico Maurizio Caridi.

La pubblicazione sarà ufficialmente presentata sabato 19 ottobre alle ore 17 nella sede della Mediateca della Pigna “Valerio Venturi”, in piazza Capitolo n° 12 con la partecipazione del direttore Lupi e di alcuni collaboratori. L’ingresso è libero nel limite dei posti disponibili.