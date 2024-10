Intervento dei Vigili del Fuoco, questa notte intorno alle 3.30 in via Dante Alighieri a Sanremo, per un incendio sulle scale di un palazzo della popolosa via matuziana.

A prendere fuoco il passeggino per un cane. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati ma ora le forze dell’ordine dovranno risalire alle esatte cause del rogo.

I pompieri del distaccamento sanremese hanno spento le fiamme in pochi minuti.