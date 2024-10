Scatta l'allerta meteo arancione per temporali e piogge in provincia di Imperia fino alle 8 di domani, venerdì 18 ottobre. Il comune di Dolceacqua avvisa, perciò, la popolazione di prestare attenzione al livello del fiume per le auto parcheggiate nel piazzale di San Filippo.

La scuola, di ogni ordine e grado, sarà, invece, aperta. Le lezione inizieranno alle 8.45.