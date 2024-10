Maltempo, scuole aperte a Camporosso: modificati orari di lezioni e servizio scuolabus

Scatta l'allerta meteo arancione per temporali e piogge in provincia di Imperia fino alle 8 di domani, venerdì 18 ottobre.

"Nel caso di piogge intense possono verificarsi criticità per allagamenti e frane" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Nella fase di allerta arancione è stata disposta la chiusura delle scuole, del cimitero, dei parchi giochi, dei circoli ricreativi pensionati, degli impianti sportivi e delle aree manifestazioni. Le scuole di Camporosso saranno aperte domani mattina, 18 ottobre, con orario di inizio lezioni posticipato alle 8:45".

"Il servizio scuolabus per gli studenti delle medie di Dolceacqua è posticipato, per la sola andata, di 1 ora e 5 minuti rispetto a quello ordinario per garantire l’inizio delle lezioni alle 8:45. Il servizio scuolabus per gli studenti delle medie di Vallecrosia, viene garantito con gli orari ordinari, quindi senza nessuna modifica" - comunica il primo cittadino - " Si prega di prestare la massima attenzione e si invitano i cittadini a tenere monitorato il sito www.comunedicamporosso.it, i canali Facebook e Instagram".