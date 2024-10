Sanremo: lavori con tempi 'biblici' alle scuole di Coldirodi, un nonno "Possibile che non si possa fare nulla?"

Un nostra lettore, M.C., ci ha scritto per lamentare quanto accade vicino alle scuole di Coldirodi a Sanremo:

“Sono un nonno di tre bambini che frequentano le scuole elementari e medie del plesso di Coldirodi. Dall'anno scorso stanno eseguendo lavori fognari e ripristino delle pavimentazioni, ma ora siamo arrivati al limite della sopportazione. I lavori si protraggono in modo biblico, gli operai lavorano solo al sabato e i ragazzi vivono disagi notevoli. Possibile che dove ci sono dei bambini non si possa velocizzare la fine prediligendo questo cantiere ad altri? O destinare maggiori operai. Noi nonni e genitori stiamo portando i bambini dall'ingresso delle medie dove non ci sono ripari in caso di pioggia, non possono aprire prima perché non esiste un atrio per farli entrare al coperto, e ci si incastra con le macchine. Noi portiamo la bambina che entra alle 7.55 e dobbiamo aspettare fino alle 8.15 che aprano per le elementari. Pioggia o vento che ci sia. Non se ne può più. Si sperava che questi disguidi finissero, con la nuova amministrazione, ma è sempre la stessa cosa. Questa volta però si stanno creando disagi a dei bambini, compresi alcuni disabili”.