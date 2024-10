Regionali, Garibaldi (PD): “Perché la Giunta regionale e il comune di Genova non si sono costituiti parte civile nel processo per voto di scambio politico mafioso?"

"Sul tema delle mafie c’è chi agisce e chi sta in silenzio da mesi. Continuo a cercare una dichiarazione di Bucci, presente secondo gli atti nella stanza in cui si conversava per ottenere il voto dei riesini in odore di mafia nel clan Cammarata, ma non l’ho trovata. Una riunione in cui il sindaco-candidato Bucci c’era e su cui non ha mai voluto dire nulla, quando invece si sarebbe trattato di un inquinamento del voto che avrebbe interessato ben due elezioni, le regionali del 2020 e le comunali del 2022". Così Luca Garibaldi, capogruppo PD in Regione Liguria

"Di fronte a chi chiede chiarezza sulla mafia la destra svicola, minimizza, prosegue Garibaldi, mentre basterebbe un’azione simbolica molto semplice: dichiarare che la Regione si costituirà parte civile nel processo sul voto di scambio politico mafioso. Tema che nell’inchiesta su Toti è ancora un filone aperto. Sarà il primo impegno della nuova giunta Orlando. Ma la domanda è una: perché la Regione Liguria, che poteva già farlo secondo una legge regionale, non ha espresso la volontà di costituirsi parte civile nel processo, come previsto dalla norma? Perché il presidente facente funzioni Piana ha avviato l'interlocuzione con il Governo sull'autonomia differenziata, senza averne i poteri, mentre non ha ancora voluto costituire la Regione in un procedimento che riguarderà il voto di scambio politico mafioso? E perché Bucci, come sindaco di Genova, non ha scelto di costituire il Comune come parte civile, visto che nel suo territorio, secondo le inchieste, si sarebbe svolto il condizionamento? Ecco, non servono solamente le dichiarazioni di principio e le risposte evasive, ma servono azioni concrete, conclude Garibaldi, quelle che ad oggi la destra non ha fatto, ma che la futura giunta di centrosinistra realizzerà".