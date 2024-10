L'assessore Scajola a Sanremo per il convegno sul 'Salva Casa': "Regione Liguria pronta a sostenere comuni e professionisti"

L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola ha partecipato oggi, presso il Casinò di Sanremo insieme al sindaco Alessandro Mager e all'assessore Massimo Donzella, al seminario dal titolo: “Procedure in materia edilizia a seguito della legge di conversione del decreto salva casa”.

Un aggiornamento dedicato a tutti i responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni locali e ai vari ordini professionali per discutere insieme e meglio comprendere le novità del suddetto decreto governativo salva casa.

“La nuova legge mira a uniformare una normativa da sempre rigida e frammentata – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Va sottolineato come la nuova legge non è un condono edilizio, pur introducendo la possibilità di sanare casistiche, ed è ovvio che ponga qualche criticità iniziale legata a una prima interpretazione.

Come Regione Liguria parteciperemo attivamente a questo passaggio e siamo pronti a sostenere i Comuni e gli ordini professionali con i nostri tecnici per meglio comprendere la norma. La presenza odierna dell’ingegner Alessandro Croce, dirigente del settore Territorio della Regione Liguria, è testimonianza di ciò. Stiamo già lavorando allo studio degli impatti sulla nostra legislazione regionale, sempre con l’intento di semplificare ulteriormente le procedure, obiettivo che è stato una costante di questi anni. Basti pensare al Piano Casa o alla legge sulla rigenerazione urbana, con la quale abbiamo attivato in maniera semplificata centinaia di cantieri incentivando il lavoro delle imprese".