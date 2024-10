Elezioni regionali, Stefana Rossi e Luca Lombardi (Fratelli d'Italia): "Lavoreremo per risolvere le criticità del territorio" (Video)

I sanremesi Stefana Rossi e Luca Lombardi sono tra i candidati di Fratelli d'Italia a sostegno della candidatura di Marco Bucci alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

"Ho deciso di candidarmi - spiega Stefana Rossi - perché ritengo che le mie esperienze in materia di ingegneria possano tornare utili nel consiglio regionale. Credo manchi la figura di un tecnico, specie per il nostro territorio in cui spesso si registrano danni che necessitano di interventi, anche con interventi preventivi, che favoriscano la protezione civile, senza dimenticare la sicurezza della costa".

"Credo che in questo periodo si debba investire molto sui nostri borghi- dice invece Lombardi - che stanno vivendo un periodo florido con molte persone che scelgono i nostri territori per venire a trascorrere la loro vita. Ci sono sicuramente degli investimenti strutturali che andrebbero fatti sulla Regione per incentivare ancora di più questa cosa, tra cui oltre ai già noti un investimento sulla fibra, per potenziare anche lo smart working e aumentare così la popolazione".