Santo Stefano al Mare, aggiornato il piano demaniale: più spiagge libere e nuove opere per proteggere il litorale

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha aggiornato il Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo (PUD) in base alle indicazioni del Decreto Dirigenziale n. 6436 del 2 ottobre 2024. Questo adeguamento è stato necessario per rispettare la normativa regionale che regola l'uso delle aree demaniali marittime, come le spiagge e le aree costiere.

L’obiettivo del piano è assicurare che almeno il 40% del litorale sia destinato a spiagge libere o libere attrezzate, garantendo un accesso equo e libero al mare per tutti i cittadini, senza sovraccaricare la costa di strutture permanenti. Il progetto si allinea con le direttive regionali per assicurare un uso sostenibile e pubblico delle spiagge, tutelando al tempo stesso l’ambiente costiero.

Una delle novità principali del 2024 è stata la creazione di una spiaggia libera attrezzata per cani a ponente del territorio comunale, che ha offerto nuovi spazi per i proprietari di animali domestici. Il progetto prevede anche la riorganizzazione delle spiagge attrezzate sotto la passeggiata comunale, per migliorare la fruibilità e i servizi offerti.

Nel progetto di adeguamento del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUD) del Comune di Santo Stefano al Mare, sono previsti interventi significativi per affrontare i problemi di erosione costiera. Il litorale, in alcune aree, presenta criticità che necessitano di un intervento per la protezione dell'abitato e per salvaguardare le spiagge, che risultano vulnerabili soprattutto in alcuni tratti.

La progettazione delle opere di difesa costiera è stata avviata congiuntamente con il Comune di Riva Ligure, e si tratta di un progetto intercomunale. Questo piano ha già visto la realizzazione di una prima parte, in particolare per quanto riguarda il muro di protezione della strada litoranea di collegamento all’abitato. Attualmente, è in corso la progettazione di ulteriori interventi di difesa, che includeranno scogliere e strutture simili, al fine di limitare l'erosione costiera.

Per garantire la sicurezza, tutte le spiagge libere attrezzate saranno dotate di servizi igienici, docce e spogliatoi, anche per persone con disabilità, e sarà assicurata la presenza di un servizio di salvataggio durante la stagione estiva. Il Comune si occuperà inoltre della pulizia settimanale delle spiagge libere durante l'estate, con l'installazione di cestini per i rifiuti ogni 50 metri.

Infine, tra le altre migliorie, è previsto l’aggiornamento della cartellonistica informativa per migliorare l'accessibilità e la fruizione delle spiagge pubbliche, oltre a nuove regole per la gestione degli arenili durante la stagione invernale, con la rimozione delle strutture mobili per garantire pulizia e decoro.