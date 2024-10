Sanremo: incontro tra i sindacati ed i vertici di Amaie Energia, il primo dopo l'arrivo di Sergio Tommasini

Il Presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini, insieme al Direttore Generale Luca Pesce ed al responsabile del personale Ing. Leonardo Perotto Ghi, Lo Studio Pozzi e Cerqueti, ha incontrato i sindacati.

Si è svolto nel pomeriggio l'incontro tra i Sindacati e il nuovo Presidente. Presenti le sigle CGIL Funzione Pubblica, UIL Trasporti, FIT CISL e FIADEL, per la discussione di questioni pendenti di carattere aziendale e l'incontro con il Presidente Tommasini, il primo dopo la sua entrata il 9 settembre scorso.

Con Tommasini anche i componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentato da Fabio Finamore, Tiziana Ramoino, Mauro Albanese e Lilliana De Falco.

“Quando il rapporto tra azienda e sindacati è basato su dialogo, rispetto reciproco e trasparenza – ha detto Tommasini - entrambi possono trarre vantaggio. L'azienda ottiene un ambiente di lavoro più armonioso e produttivo, mentre i lavoratori vedono garantiti i loro diritti e il loro benessere. Abbiamo diversi punti in discussione che meritano attenzione per migliorare nel futuro, ho ribadito il mio impegno per garantire un ambiente di lavoro equilibrato e produttivo. L'ascolto è fondamentale sia verso le sigle sindacali sia verso tutti coloro che non appartengono ad oggi ai sindacati. Io sono anche uomo di sport e penso che lo spirito sportivo applicato all'ambiente aziendale favorisca un clima positivo, collaborativo e produttivo. Credere nella propria squadra aziendale è un investimento che porta benefici sia a livello personale che collettivo, creando un ambiente di lavoro più sano e orientato al successo comune".