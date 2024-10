Sanremo: il centro storico in subbuglio? Si ma per rifarsi il look, entro il 2026 la Pigna sarà 'nuova' grazie al Pinqua (Foto)

Proseguono speditamente, tempo permettendo, i lavori nella Pigna (il centro storico di Sanremo) con i 16 milioni di euro del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare). Sono 20 i lavori che sono scattati nell'aprile scorso e che stanno rifacendo il look alla città 'vecchia' sempre più apprezzata dai sanremesi e visistata dai turisti.

In piazza Santa Brigida è in corso il cantiere di recupero, per un importo di 485mila euro, che mira a valorizzare le potenzialità della piazza e renderla più efficiente e fruibile con nuova pavimentazione, arredi, illuminazione e un ascensore di collegamento con via Palma. Da piazza Santa Brigida, prevista anche la riqualificazione dell'oratorio, alla cappella Bottini dove l’avanzamento dei lavori è a circa l’80% del suo completamento per 84mila euro. L’intervento prevede il restauro delle pareti decorate con ripristino dell’originalità dei dipinti, della volta e dell’altare. Quindi il palazzo delle Rivolte dove è in corso il recupero dell’immobile per 913mila euro complessivi. Verranno realizzati sei appartamenti con locazione a canone moderato, due ambienti per uso pubblico nel piano rialzato e due ambienti per locali commerciali al piano terra. C'è anche via della Prudenza dove è operativo il cantiere di recupero di uno dei 23 nuovi alloggi che realizzerà Arte Imperia nella Pigna, uniti all'acquisto di altri 8, per un importo totale di oltre 3 milioni di euro. L’investimento complessivo ammonta a oltre 16 milioni di euro, ai quali se ne aggiungeranno 13,5 di risorse private, per riqualificare e rigenerare completamente il centro storico sanremese dandogli nuova vita.

Previsto anche un intervento sulle targhe di toponomastica pubblica, oltre a quelli legati all’implementazione della cartellonistica turistica e di recupero dei giardini storici Regina Elena con l’area verde sita nella curva di strada Senatore Marsaglia. In corso anche il recupero di un immobile in piazza Cassini, l’adeguamento igienico sanitario di nove proprietà comunali diffuse nel centro storico, la generale riqualificazione degli spazi aperti della Pigna compresi i sottoservizi, le fontane storiche, il miglioramento dell’accessibilità e dell’arredo urbano, il recupero dell’oratorio di Santa Brigida e quello del passaggio Ipogeo, l’installazione della banda larga, la realizzazione di un centro di ricerca e divulgazione a palazzo Roverizio, la riqualificazione ambientale di galleria Francia e la riqualificazione energetica dell’Istituto Colombo.

Ogni cantiere ha tempistiche diverse di realizzazione, ma tutto il progetto dovrà essere terminato entro il secondo trimestre del 2026.