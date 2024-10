"La Provincia di Imperia è la più povera della Liguria, servono decisioni forti e innovative": le proposte del Movimento cinque Stelle

"La Provincia di Imperia è diventata negli ultimi anni la più povera della Liguria. Le richieste di aiuto si sono moltiplicate, intere famiglie chiedono non soltanto di mangiare, ma anche luoghi per potersi lavare. Il reddito di solidarietà regionale soggetto a tutti i controlli del caso è un misura necessaria e di umanità". Così in una nota il Movimento 5 Stelle i cui candidati per la circoscrizione di Imperia alle prossime elezioni regionali sono Pierfrancesco Musacchio, Lorenzo Trucco, Daniela Abbo e Maria Spinosi.

"La Politica è chiamata a prendere in fretta decisioni forti e innovative, proseguono i candidati alle regionali, per cui fuori chi ha sonnecchiato fino ad oggi o non ha la caratura giusta. Il Parco Roja di Ventimiglia deve essere destinato a Polo tecnologico e di ricerca ed è necessario reindustrializzare i settori strategici di Imperia necessari per la transizione ecologica. Solo in questo modo si avrà la ripresa economica e sociale della Provincia. E poi una seria lotta al disastro idrogeologico e alla privatizzazione della Sanità che deve restare pubblica, con le buone o con le cattive: non ci sono alternative. Se sinora non ha funzionato bene è esclusivamente per responsabilità della classe politica".

"Aggiungiamo, infine, concludono i candidati del Movimento 5 Stelle, che i programmi ed i propositi sono importanti, ma non sono tutto. Contano le persone. Come nel calcio, schemi e tattica sono importanti, ma la differenza la fanno i giocatori con la loro forza e le loro caratteristiche personali".