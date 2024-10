A Badalucco Alberto Alberti e Stefania Mostardini per sostenere Marco Bucci (Foto e video)

I candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre Alberto Alberti e Stefania Mostardini, della lista Vince Liguria - Bucci Presidente, hanno incontrato i cittadini della valle Argentina a Badalucco.

Nella sala consiliare del Comune, i due candidati a sostegno del sindaco di Genova hanno presentato i vari punti del programma elettorale, in particolare sottolineando quanto in mente per la provincia di Imperia, con attenzione anche all'entroterra.

La prima parte dell'incontro è stata dedicata a elogiare il lavoro fatto dal sindaco di Genova nella sua amministrazione da parte del sindaco di Badalucco Stefano Orengo. Poi hanno preso la parola i due candidati consiglieri.

"Marco Bucci è una persona che sa cosa vuole dire essere determinato e avere obiettivi - dice Alberto Alberti - lo ha dimostrato benissimo con la vicenda del Ponte Morandi: ha rifatto un pezzo di Genova in un anno. E questo mi è piaciuto molto. Bucci ha accettato l'incarico solo per il suo territorio. Lui era forte su Genova, ma aveva bisogno di entrare anche nel resto del territorio. Io non pensavo di candidarmi, ma alla fine vedendo Bucci pronto a mettersi in gioco ho accettato la richiesta che mi è stata fatta, anche per il rispetto che nutro per lui".

Qualche parola viene poi spesa anche sulle proposte: "Il programma che Bucci ha presetnato è immenso, come ho avuto modo di vedere, dalla sanità alla sicurezza, che sta diventando un problema sempre più grande. E ragionando proprio sul ponente c'è la questione delle opere incompiute, che va poi a pesare anche sul turismo, perché la gente se deve passare ore bloccata in viaggio, poi non scende più".

L'ultima parte dell'intervento di Alberti è dedicata a un appello ad andare a votare, invitando i presenti a "pensare al domani e guardare avanti".

Oltre ad Alberti all'incontro a Badalucco era presente anche la candidata di Vince Liguria Stefania Mostardini, che si è soffermata su quelle che sono considerate le criticità della Regione: "Un problema che affligge i piccoli paesi è quello della sanità, ho lavorato per anni in una farmacia a Costarainera mi dà un quadro chiaro della situazione. La Regione dovrà darsi da fare per abbattere i tempi delle liste di attesa ea salvaguardare la figura del medico di base. Non dimentichiamo poi i trasporti, una necessità soprattutto per le persone più fragili".

Un aiuto anche alle attività: "I negozi nei paesi stanno via via sparendo, quando invece si dovrebbe cercare di incentivarli e favorire chi vuole aprire un'attività, così da far rivivere i nostri borghi dell'entroterra che sono bellissimi".