Sanremo, sabato alla Mediateca della Pigna la presentazione dell 51° numero del Mellophonium

Sabato 19 ottobre 2024 alle ore 17 presso la Mediateca della Pigna di Sanremo, nel cuore del centro storico, si terrà la presentazione del 51° numero del 𝗠𝗲𝗹𝗹𝗼𝗽𝗵𝗼𝗻𝗶𝘂𝗺 dedicato ai 50 anni della prestigiosa Rassegna della Canzone d'Autore.

Interverranno il Direttore Romano Lupi, il cantautore Alessandro Bellati e il giornalista Claudio Gambaro.

Il Mellophonium è un periodico saltuario di cultura musicale fondato nel 1999 ed edito dall'associazione culturale Centro Studi Musicali “Stan Kenton” di Sanremo. L’idea esisteva fin dal 1993 e consisteva nell’offrire un bollettino per i soci. Ma è solo nel 1999, su iniziativa di Valerio Venturi e Freddy Colt, che il Mellophonium prende effettivamente forma per un progetto più ambizioso. L’idea è quella di produrre un semestrale di cultura musicale e di spettacolo oggettivamente interessante, in uscita in concomitanza di importanti eventi di spettacolo nazionali e locali: i numeri devono essere sempre tematici, ed avvalersi di contributi di qualità. La Direzione viene inizialmente affidata ad Angelo Giacobbe; quindi al giovane pubblicista Valerio Venturi: entrambi i giornalisti svolgono parallelamente attività nell’ufficio stampa K.I.P. (Kenton Information Point) dell'associazione culturale sanremese, editrice del foglio. L’editore è da sempre il vulcanico Freddy Colt.

Nei primi dieci numeri della rivista sono comparsi scritti con firme prestigiose come Franco Fayenz, Dario Salvatori, Giorgio Gaslini, Enrico Intra, Morgan (Bluvertigo), Giorgio Rimondi, Bruno Lauzi, Sergio Caputo, Filippo Crivelli e altri. Dalla testata si è passati, nel 2002, al concepimento di un vero e proprio piccolo gruppo editoriale: non solo il giornale ed i suoi inserti, ma anche cd, video, fogli musicali e siti internet.