Strada tra Pompeiana e Castellaro in condizioni disastrose, le rimostranze di un lettore (Foto)

Un nostro lettore di Pompeiana, Simone, ci ha scritto per evidenziare come la strada tra Pompeiana e Castellaro sia particolarmente pericolosa:

“Lo stato in cui versa, in entrambi i lati, è davvero brutto ma quello di Pompeiana è messo ancora peggio. Oltre alle buche ci sono massi caduti e ‘segnalati’ se così si può dire. Ma non sarebbe opportuno rimuoverli? So, per sentito dire, che la strada sarebbe oggetto di un finanziamento ricevuto ma pur essendo un'arteria importante è in condizioni pietose”.