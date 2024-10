Elezioni regionali, Andrea Orlando in visita alla casa di Pertini: "Un esempio nella lotta antifascista"

"Siamo stati a Stella, in provincia di Savona, alla casa-museo di Sandro Pertini, perché è qui che bisogna tornare, dov'è cominciata idealmente una riscossa, quando Pertini decise di aiutare il suo maestro politico, Turati, a fuggire in Francia", spiega il candidato presidente alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, Andrea Orlando.

"Pertini è stato un esempio nella lotta antifascista e un riferimento nella costruzione della democrazia, sin dai momenti della Costituente. Come Guido Rossa, come Alessandro Natta, ha non solo lavorato per costruire, ma per difendere la democrazia italiana.

Nel 1982, quando Sandro Pertini seppe dell’inchiesta che riguardava il presidente delle Regione Liguria, del suo stesso partito, chiamò il Procuratore di Genova e disse: 'Se è colpevole, punitelo con maggior durezza'. Ovviamente Pertini conosceva bene il diritto e sapeva che il Procuratore l'avrebbe applicato nel modo giusto, ma da Presidente della Repubblica voleva dare un segnale: tutti sono uguali di fronte alla legge, a prescindere dalle amicizie altolocate.

Trovate le differenze con l'attualità, con chi parla di congiure e complotti, quando semplicemente chi governa dovrebbe farlo come previsto dalla Costituzione, con disciplina e onore.

A testa alta, come la Liguria che vogliamo".

