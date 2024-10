Armando Biasi: “La Riviera dei Fiori necessita di una promozione turistica pianificata ed efficiente”

"Il nostro territorio è un patrimonio unico, ma per competere a livello internazionale è necessario adottare nuove strategie promozionali. Vogliamo far emergere la Riviera dei Fiori come destinazione d'eccellenza, puntando su autenticità, ospitalità e proposte turistiche su misura. Per prima cosa, mi immagino un rilancio del brand 'riviera dei fiori' in maniera strutturata ed organizzata, con un identità forte e riconoscibile. L'obiettivo è quello di valorizzare le bellezze naturali e culturali del territorio, replicando i modelli di successo di altre destinazioni italiane come le Cinque Terre o la Riviera Romagnola, che hanno saputo creare una rete di sinergie tra le amministrazioni locali e ottimizzare l'uso delle risorse. È il momento che la Riviera dei Fiori si presenti come una destinazione unitaria e competitiva. Solo attraverso una rete di comuni, dalla costa all’entroterra, che collaborano possiamo offrire un'esperienza turistica completa e valorizzare al massimo le potenzialità del nostro territorio".

Sono le parole di Armando Biasi, Sindaco di Vallecrosia e candidato alle elezioni regionali di fine ottobre. "Un aspetto cruciale - prosegue - riguarda il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, fondamentale per favorire la mobilità tra le diverse località e agevolare l'accesso ai turisti. Il rafforzamento delle linee di trasporto pubblico, integrato con le esigenze dei visitatori, è una delle priorità per rendere la Riviera dei Fiori facilmente fruibile, sostenendo al contempo lo sviluppo di un turismo sostenibile. Sono nato e cresciuto in questa terra, e credo che il suo futuro dipenda dalla nostra capacità di innovare, senza perdere di vista chi siamo. Il mio obiettivo - termina Biasi - è lavorare fianco a fianco con gli operatori del settore, le amministrazioni locali e le associazioni, per costruire insieme una Riviera dei Fiori che possa affrontare con successo le sfide del turismo di domani".