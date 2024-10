Ventimiglia: cinque spettacoli tra gennaio e marzo al Teatro Comunale, il Comune cerca un organizzatore

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia sta lavorando al programma culturale, da offrire all’interno del Teatro Comunale della città di confine. La Giunta, a seguito del positivo indirizzo politico-amministrativo dell’Assessore Serena Calcopietro, ha confermato di voler restituire alla struttura, un ruolo di centralità nella vita sociale e culturale della città, luogo di incontro in cui godere di una stagione teatrale di elevato livello e di ritrovo per convegni, dibattiti pubblici, incontri letterari, reading e congressi.

“Occorre rilanciare l’attività culturale in tutte le sue espressioni – evidenzia l’Amministrazione - riavvicinando i cittadini al Teatro, attraverso una programmazione di alto contenuto in grado di soddisfare i diversi interessi del pubblico. Gli spettacoli inseriti nella stagione di prosa 2025 dovranno essere in linea con gli indirizzi finalizzati ad implementare la qualità dell’offerta teatrale”.

Proprio per predisporre un cartellone teatrale di qualità per l’anno prossimo e che preveda la partecipazione di artisti di caratura nazionale, la Giunta ha deciso di affidare l’incarico organizzativo ad un soggetto esterno che abbiamo esperienza nel settore. L’intenzione è quella di incrementare l’affluenza del pubblico agli spettacoli teatrali organizzati dal Comune. Chi assumerà l’incarico di organizzare gli spettacolo dovrà ideare e progettare un cartellone teatrale di alto livello culturale, ma anche occuparsi della promozione degli eventi, con particolare attenzione alla visibilità locale, regionale e nazionale. Avrà anche la direzione artistica e la supervisione della realizzazione degli spettacoli.

La stagione dovrà prevedere lo svolgimento di cinque spettacoli teatrali e/o musicali di alto livello e valenza culturale con la relativa supervisione al fine della creazione del cartellone teatrale della stagione di prosa, che dovrebbe andare da gennaio a marzo 2025. L’Amministrazione ha anche approvato le tariffe per gli abbonamenti ai cinque spettacoli: in platea si pagheranno 90 euro mentre in galleria 65; i singoli appuntamenti costeranno: 20 euro in platea, 15 in galleria dove gli studenti ne pagheranno 10. I tagliandi saranno venduti sia telematicamente che alla cassa del Teatro Comunale.